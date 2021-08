Ursula von der Leyen annonce que l'UE a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés : "Mais nous devons aller plus loin!"

70% des adultes de l'UE sont complètement vaccinés.



Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette réussite.



Nous devons aller plus loin! Davantage d'Européens doivent se faire vacciner.



Et nous devons soutenir la vaccination dans le reste du monde, avec nos partenaires. pic.twitter.com/jjlkITWuJD