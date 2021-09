Coronavirus dans le monde: les États-Unis passent le cap des 40 millions de contaminations

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Les États-Unis ont passé le cap des 40 millions de contaminations par le coronavirus depuis le début de la pandémie, d'après le décompte mardi de l'université américaine Johns Hopkins, qui fait référence en la matière. Ce record place le pays de l'Oncle Sam en tête du nombre d'infections enregistrées, devant l'Inde (33 millions) et le Brésil (près de 21 millions). Au total, ce sont précisément 40.018.326 cas de Covid-19 qui ont été recensés aux États-Unis, dont 649.003 se sont avérés mortels. La semaine dernière, quelque 150.000 contaminations ont été dénombrées, d'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui forment la principale agence de santé publique aux États-Unis.

L'immunologiste Anthony Fauci, qui assiste le président Joe Biden dans la lutte contre la pandémie, s'est inquiété de voir les hôpitaux proches de la saturation dans certaines régions. "Nous nous rapprochons dangereusement" d'une situation où les médecins se verraient obligés de choisir quels malades peuvent bénéficier en priorité d'un lit aux soins intensifs, a souligné auprès de la chaîne américaine CNN le conseiller de la Maison Blanche. Ce dernier a appelé une nouvelle fois la population à se faire vacciner et à porter le masque.

Actuellement, 373.225.052 doses de vaccin contre le virus Sars-CoV-2 ont été administrées parmi les 330 millions de citoyens et citoyennes américaines, d'après l'Université John Hopkins. Cette dernière, dont les données sont régulièrement actualisées, présente des chiffres de vaccination plus élevés que l'Organisation mondiale de la Santé et les CDC, pour qui la moitié (53%) de la population est totalement vaccinée.

Le Japon commande 150 millions de doses du vaccin de Novavax

Le Japon va acquérir 150 millions de doses du vaccin anti-Covid de l'américain Novavax sous réserve de l'approbation réglementaire de ce produit, a annoncé mardi le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui va le fabriquer et le distribuer dans le pays. Takeda, qui avait annoncé en août 2020 avoir acquis auprès de Novavax les droits pour développer, produire et commercialiser au Japon son vaccin expérimental, met déjà en oeuvre des préparatifs afin d'être en mesure de commencer la distribution au Japon dès début 2022, a-t-il précisé dans un communiqué.

La biotech américaine Novavax a affirmé en juin que son vaccin était efficace à plus de 90%, y compris contre les variants, après une étude réalisée sur près de 30.000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique.

Le vaccin, appelé NVX-CoV2373 dans la terminologie officielle, utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde: il est dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

Les essais cliniques au Japon du vaccin seront assurés par Takeda, qui se chargera aussi de solliciter l'approbation du ministère de la Santé nippon pour son utilisation.

Le Japon subit depuis le début de l'été une cinquième vague de Covid-19, la plus violente à ce jour dans le pays, qui a poussé le gouvernement à remettre en place des mesures de restriction sanitaires mi-juillet, étendues en août à la majorité du pays. Elles devraient être une nouvelle fois prolongées jusqu'à fin septembre, selon les médias locaux.

Le pays a déjà approuvé les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca, le recours à ce dernier étant limité au personnes âgées de 40 ans ou plus.

La campagne de vaccination au Japon, critiquée pour ses débuts tardifs et laborieux, s'est accélérée au cours des derniers mois et 48% de la population est aujourd'hui totalement vaccinée. Le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé le mois dernier un objectif de 60% d'ici fin septembre.

Début août, la Commission européenne a annoncé l'achat anticipé de 200 millions de doses du vaccin de Novavax, là aussi sous réserve de son autorisation réglementaire.