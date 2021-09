Accueil Planète Santé Pourquoi les antibiotiques "critiques" prévus pour l’élevage font actuellement débat Un règlement européen prévu pour 2022 entend mieux encadrer l’utilisation d’antibiotiques puissants pour les animaux. Les écologistes s’y opposent et le texte pourrait être revu. Au grand dam des vétérinaires. Décryptage. © BELGA Clément Boileau Journaliste







On les appelle les antibiotiques critiques, ou "de réserve". En médecine humaine, comme en médecine vétérinaire, ceux-ci sont utilisés en dernier recours pour traiter les bactéries les plus résistantes. Mais on ne peut user de ces médicaments que parcimonieusement,...