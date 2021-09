"La médecine fonctionnelle et nutritionnelle vise à prendre soin de soi davantage qu'à se soigner"

Basée sur l’alimentation et une prise en charge hormonale, la médecin fonctionnelle et nutritionnelle suscite un certain intérêt. Quelle est sa place par rapport à la médecine conventionnelle? Ses limites et dérives potentielles? Voici le point de vue du Dr Danielle Moens, médecin généraliste et responsable de la cellule Nutrition de la Société scientifique de médecine générale.