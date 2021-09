Accueil Planète Santé Qu’est-ce que le sepsis, associé à la très grande majorité des décès liés au Covid ? Plutôt que parler de septicémie, les spécialistes préfèrent le terme "sepsis". Il s’agit d’une infection sévère avec défaillance d’un ou de plusieurs organes. Trop souvent, on ne le diagnostique pas à temps, faute de connaissances. © EFE Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

S'il est aujourd'hui la principale cause de décès chez les patients Covid-19, le sepsis n'a pas attendu ce fameux virus pour sévir, causant chaque année la mort de 680 000 personnes dans l'Union européenne. Il pourrait pourtant ne pas déboucher aussi souvent sur une issue fatale s'il était mieux connu, donc diagnostiqué rapidement et traité précocement. C'est en effet l'appel qui a été lancé, ce lundi matin à Bruxelles, à l'occasion d'une table ronde parlementaire organisée à l'initiative du député fédéral Robby De Caluwé (Open VLD, membre de la commission parlementaire de la Santé et de...