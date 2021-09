En connaissant les symptômes de l’accident vasculaire cérébral, vous pouvez sauver des vies

Fast, ce sont les quatre lettres à retenir en cas de soupçon d’accident vasculaire cérébral (AVC) pour, le cas échéant, agir adéquatement. Parce qu’il faut aller vite ("fast" en anglais), parce que chaque minute compte si l’on veut éviter de lourdes séquelles voire une issue fatale, la Ligue cardiologique belge (LCB) a décidé de rappeler, une fois encore, les signes avant-coureurs de l’AVC, à l’occasion de la 42 Semaine du cœur qui se déroulera du 20 au 26 septembre prochaine.

Fast, ce sont les quatre premières lettres de "Face" (visage), "Arms" (bras), "Speech" (parole) et "Time" (temps). Le test Fast explique comment agir face à un AVC : Face (visage) : demandez à la victime de sourire et vérifiez si un coin de la bouche pend vers le bas ; Arm (bras) : demandez à la victime de tendre les deux bras vers l’avant et vérifiez s’ils s’élèvent en même temps ; Speech (parole) : posez des questions et vérifiez si la victime a du mal à vous comprendre ou à s’exprimer ; Time (temps) : déterminez la durée des symptômes.

"En cas d'AVC, le temps est compté : il faut agir le plus vite possible !, rappelle avec insistance la LCB. Chaque minute qui passe diminue les chances de survie et augmente les risques de séquelles graves. Votre corps le sait bien, c'est pourquoi il vous enverra des signaux soudains et facilement reconnaissables : bas du visage tombant d'un seul côté, bouche de travers ; faiblesse ou paralysie brutale dans le visage, le bras ou la jambe ; troubles de la parole (difficulté à trouver ses mots ou à articuler de manière claire) ; troubles de la vision ; difficultés à marcher."

Le bon réflexe : appeler le 112

En présence de l’un de ces symptômes soudain, donc en cas de suspicion d’AVC, un seul bon réflexe à avoir : appeler le 112 immédiatement.

"Le sang venant du cœur est chargé en oxygène, nécessaire au fonctionnement et à la survie des cellules cérébrales, explique encore la campagne de sensibilisation. Quand on fait un AVC, une partie du cerveau est privée de sang ou lésée, car une artère cérébrale est bouchée par un caillot (thrombose, 80 % des cas) ou parfois rompue (hémorragie cérébrale, 20 % des cas). Une réaction rapide et adéquate est essentielle, car la partie du cerveau non irriguée pendant un AVC est en danger de destruction : les cellules privées de sang et d'oxygène ne survivent pas longtemps."

Dans le monde, l’AVC est la quatrième cause de mortalité, la deuxième cause de démence (après l’Alzheimer) et la première cause de handicap moteur acquis chez l’adulte. Toutes les 6 secondes, une personne dans le monde est victime d’un AVC. En Belgique, nous comptons plus de 50 cas par jour !