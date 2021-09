Parcours varié, caniveau et jardinière : voici le nouveau jardin thérapeutique du CHU Brugmann pour les patients en revalidation neurologique

Dix hôpitaux belges au cœur d'une étude de dépistage personnalisé du cancer du sein

Une dizaine de centres hospitaliers belges vont participer à une nouvelle étude clinique internationale, My PeBS (My Personal Breast Cancer Screening) visant à évaluer les bénéfices d'un dépistage du cancer du sein personnalisé dont la fréquence et les modalités seront adaptées au risque individuel de chaque femme, a indiqué lundi l'Institut Jules Bordet, qui en est le coordonnateur en Belgique.