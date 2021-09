Avant de jeter un produit alimentaire: observez-le, sentez-le et goûtez-le. Et décryptez ce que veut dire périmé

Connaissez-vous la différence entre DLC et DDM ? C’est la première question qui est posée sur le grand tapis vert déroulé ce mercredi, place du Luxembourg à Bruxelles, par “Too good to go”. Créée au Danemark en 2018 et lancée en Belgique dans la foulée, cette application offre à tout un chacun la possibilité de s’engager à son échelle contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation les commerçants et les citoyens de sorte que ces derniers puissent récupérer à bon prix les invendus des commerces des alentours en fin de journée… et s’en régaler.

Deux notions bien distinctes

Mais pour répondre à la question des DLC et DDM, encore faut-il savoir que ce sont les abréviations de “Date limite de consommation” et “Date de durabilité minimale”. Et, plus encore sans doute faut-il correctement interpréter ces deux notions bien distinctes. A savoir que, pour la première, les produits (souvent rapidement périssables) sont “à consommer jusqu’au…” alors que les seconds sont “à consommer de préférence avant le…”. Des nuances, d’apparence tout anodine, qui ont cependant toute leur importance dans la lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires, dont la journée internationale de sensibilisation des Nations unies est "célébrée" ce 29 septembre.

Si “Too good to go” a précisément choisi ce jour pour interpeller les passants sur ce sujet, c’est que trois Belges sur quatre semblent ne pas connaître la différence entre DLC et DDM ou qu'ils en font une mauvaise interprétation. Résultat : en méconnaissance de cause, une personne sur trois jette de la nourriture pourtant encore tout à fait consommable, bêtement sous prétexte que sa date de péremption est dépassée.

Un nouveau pictogramme

Aussi, pour enrayer cet énorme gaspillage alimentaire de denrées ayant une date de durabilité minimale, “Too good to go” a-t-il lancé, en collaboration avec quatroze industriels de l’agroalimentaire et grands distributeurs, un pictogramme. “Avant de jeter, insiste celui-ci, observez, sentez et goûtez”. En d’autres mots, regardez si l’aspect ou la texture du produit a changé, si l’odeur vous paraît suspecte et/ou si le goût est altéré. En l’absence de ces indices, le plus souvent l’aliment ne présentera aucun danger pour la santé et sera toujours consommable en toute sécurité au-delà de la date de durabilité minimale.

Dans un premier temps, ce pictogramme élaboré en collaboration avec l’Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) apparaîtra sur quelque 200 produits, alors qu’une centaine de magasins communiqueront sur cette initiative soutenue par Test Achats. “Too Good To Go” compte ensuite travailler sur le plan politique, en plaidant pour l’harmonisation des dates de péremption.

©D. R.

Vers une harmonisation?

Car si cette mauvaise interprétation de la part des consommateurs entraîne des pertes inutiles, c'est que "malheureusement, déplorent les initiateurs de la campagne, cela est dû en partie au fait que les industriels n'utilisent pas toujours de manière cohérente les mentions "à consommer de préférence avant" et "à consommer jusqu'au" sur des produits similaires (ou d'une même catégorie). Ce qui porte à confusion pour les consommateurs, qui ont du mal à différencier les deux types de dates de péremption".

Si les produits avec une DLC (“à consommer jusqu’au”) sont sujets à une altération microbiologique, devenant de ce fait beaucoup plus vite impropres à la consommation pour cause de risque sanitaire, la DDM (à consommer de préférence avant) n’est quant à elle rien d’autre qu’un indicateur de qualité. Cette date indique en effet la durée de conservation minimale du produit, ce qui signifie que la qualité optimale – essentiellement gustative – est garantie jusqu’à cette date, mais le produit reste souvent tout à fait “mangeable” au-delà, qu’il s’agisse de pâtes (sèches), biscuits secs, chocolat, conserves… Qu'on se le dise!