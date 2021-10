BioNTech lance la phase 2 des études pour un vaccin anticancéreux à ARNm

Le fabricant de vaccins allemand BioNTech a traité pour la première fois un patient atteint d'un cancer colorectal avec son vaccin contre le cancer à ARN messager individualisé BNT 122 dans le cadre d'une étude de phase 2 récemment lancée aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et en Belgique, a annoncé la société vendredi.

BioNTech prévoit de recruter environ 200 patients pour évaluer l'efficacité du BNT122 après chirurgie et chimiothérapie.

"Dans de nombreux cancers, le patient semble débarrassé des tumeurs après l'opération, mais au fil du temps, des foyers tumoraux initialement invisibles commencent à se développer et à former des métastases. Dans cette étude clinique menée chez des personnes atteintes d'un cancer colorectal, nous voulons identifier les patients à haut risque grâce à un test sanguin et examiner si un vaccin ARNm individualisé peut prévenir une telle rechute", explique Ozlem Tureci, l'un des fondateurs de la société pharmaceutique.