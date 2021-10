Accueil Planète Santé Les mystères du cancer du sein métastatique Ce vendredi démarre Octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. De 20 à 25 % des patient(e)s évolueront vers le stade avancé, avec métastases. ©Shutterstock Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

"Un ultramarathon, qui nécessite endurance, force et de ne jamais laisser tomber les bras." Voilà ce à quoi Joëlle, grande sportive, compare son cancer du sein. Cette maman d'un gamin alors âgé de six ans n'a que 38 ans quand elle apprend le diagnostic. Une chimiothérapie s'ensuit et, par peur d'une rechute, elle opte pour une mastectomie bilatérale. "J'ai tout fait pour que ça ne revienne pas", confie-t-elle. Après dix années de contrôles réguliers et toujours rassurants, elle s'estime guérie. Mais voilà qu'après 14 ans d'absence, le crabe ressurgit. Des sensations anormales au niveau du bras lorsqu'elle court l'amènent à faire une...