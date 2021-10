Les vaccins nouveaux contre la grippe saisonnière sont arrivés, et disponibles directement en pharmacie

Alors que l'on ne parle plus que de vaccination contre le coronavirus depuis des mois, le coup d'envoi de la vaccination contre la grippe saisonnière vient d'être lancé, ce vendredi 1er octobre. Dès aujourd'hui en effet, les personnes désireuses de se faire vacciner contre la grippe pourront se procurer le vaccin en pharmacie. Et cela, directement, sans passer par la case prescription délivrée par son médecin.

Alors que l'on ne parle plus que de vaccination contre le coronavirus depuis des mois, le coup d'envoi de la vaccination contre la grippe saisonnière vient d'être lancé, ce vendredi 1er octobre. Dès aujourd'hui en effet, les personnes désireuses de se faire vacciner contre la grippe pourront se procurer le vaccin en pharmacie. Et cela, directement, sans passer par la case prescription délivrée par son médecin. Alors que l'an dernier, les pharmaciens ne pouvaient prescrire ce vaccin qu'aux personnes âgées de 50 ans et plus, ils seront cette année autorisés à prescrire ce vaccin à toute personne qui le souhaite, quel que soit l'âge.

Autre bonne nouvelle, le vaccin sera largement remboursé aux personnes appartenant aux groupes à risque définis par le Conseil Supérieur de la Santé et l'INAMI. Ces groupes sont répartis en deux catégories : la catégorie A comprend notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, les patients de tous âges souffrant d'une maladie chronique, les personnes ayant un IMC supérieur à 35, les personnes travaillant dans le secteur de la santé et les femmes enceintes; tandis que la catégorie B inclut toutes les personnes âgées de 50 à 65 ans, y compris celles qui ne souffrent pas d'une maladie chronique. Les pharmaciens pourront ainsi appliquer le tiers payant (mécanisme qui permet au patient de payer au dispensateur de soins uniquement la part des frais à sa charge) à un plus large panel. Le prix public du vaccin est de 16,55 euros. Le ticket modérateur s’élève à 4,08 euros pour les personnes bénéficiant du remboursement et à 2,45 euros lorsqu’elles bénéficient de l’intervention majorée.

Faciliter l'accès pour augmenter la couverture vaccinale

En facilitant de la sorte l'accès au vaccin, l'Association pharmaceutique belge (APB) espère toucher un plus large public et de ce fait augmenter le taux de vaccination pour réduire le risque d'engorgement dans nos hôpitaux. "

Cette mesure, qui raccourcit le trajet des patients et permet d'augmenter la couverture vaccinale, sera évaluée par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) après la campagne de vaccination contre la grippe et pourra être prolongée en fonction des résultats

", a fait savoir à ce propos l'APB.

Côté stock de vaccins, on ne devrait a priori pas craindre de pénurie, contrairement à l'an dernier, où la campagne de vaccination avait dû se faire en phases successives. Cette année en effet, pour la saison de grippe qui va bientôt débuter, notre pays disposera de 3,78 millions de vaccins, soit quelque 840 000 doses de plus que la saison dernière.

Alors que le SARS-Cov-2 avait pris le dessus sur le virus Influenza, jusqu'à occuper la quasi-totalité de la scène des virus respiratoires l'an dernier, nous épargnant une épidémie de grippe, s'il est évidemment impossible à ce jour de se prononcer avec certitude sur la survenue, l'ampleur et la virulence d'une éventuelle épidémie grippale, certains experts semblent cependant craindre un retour de la grippe cette année. "L'an dernier, le confinement et les gestes barrière ont empêché la grippe de sévir, explique-t-on du côté de l'APB. Ce qui veut dire aussi que nous avons fabriqué moins d'anticorps contre le virus et que davantage de personnes pourraient contracter la grippe durant la prochaine saison. Plus les restrictions mises en place pour lutter contre la Covid-19 seront nombreuses à être levées, plus l'impact potentiel de la grippe - sur une population moins résistante - sera important". Tout cela sans compter que le matraquage pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 risque aussi provoquer une certaine lassitude vis-à-vis de la vaccination.

Une autre difficulté à laquelle nous serons confrontés est la grande similitude du tableau clinique pour ces deux maladies: écoulement nasal, toux, fièvre, courbatures, fatigue sont en effet les premiers symptômes à apparaître dans un cas comme dans l'autre. Et si la grippe a une période d'incubation plus courte que le Covid, la seule façon de savoir si l'on est infecté par l'Influenza ou le SARs-Cov-2 est de se faire tester au plus vite.

Rendez-vous chez son médecin dès la mi-octobre

Quoi qu'il en soit, pratiquement, sur proposition de la

Task Force

"Vaccination" et conformément à l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, la période durant laquelle il est recommandé de prendre rendez-vous chez son médecin pour se faire vacciner contre la grippe débutera le 15 octobre, date à laquelle sera également lancée, par les pouvoirs publics et les associations de pharmaciens, la campagne de sensibilisation de la population à cette vaccination.

"Informer, sensibiliser et motiver les patients concernés à se rendre chez leur médecin pour se faire vacciner contre la grippe est une mission pour laquelle les pharmaciens sont particulièrement bien placés, a expliqué Koen Straetmans, le président de l'APB. En tant que prestataires de soins très accessibles et proches de leurs patients, ils peuvent, en effet, toucher plus de citoyens, et notamment des personnes que les autres circuits de soins ne parviennent pas à atteindre."

Après son administration par le médecin, le vaccin assure une protection partielle endéans les 10 à 15 jours qui suivent l'injection. S'il "le vaccin antigrippal reste le meilleur moyen à notre disposition pour prévenir la grippe et réduire le risque de complications graves, voire de décès, rappelle l'Organisation mondiale de la santé, l'efficacité du vaccin peut varier d'une année à l'autre, selon les types de virus grippaux en circulation et leur adéquation au vaccin. Cela dépend également de l'état de santé et de l'âge de la personne vaccinée, ainsi que du temps écoulé depuis la vaccination. En moyenne, le vaccin prévient environ 60 % des infections chez les adultes en bonne santé âgés de 18 à 64 ans". Il est bon de le rappeler.