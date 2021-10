Ne plus porter de soutien-gorge : fausse bonne idée ?

Présentée dans les magazines féminins, et plus encore sur les réseaux sociaux et autres canaux des influenceuses, comme "la tendance qui explose", jusqu’à parler de véritable boom, le no bra ou braless, qui signifie l’abandon du soutien-gorge, n’a pas l’air de trop inspirer les gynécologues, sénologues et autres chirurgiens esthétiques de notre pays contactés à ce sujet.