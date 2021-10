Coronavirus dans le monde : la Nouvelle-Zélande révise sa stratégie, l'Unicef alerte sur la santé mentale

La pandémie a fait au moins 4.798.207 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 703.272 décès, suivis par le Brésil (598.152), l'Inde (448.997) et le Mexique (278.801).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Par ailleurs, le nombre hebdomadaire des morts liées au coronavirus dans le monde a atteint son chiffre le plus bas depuis l'automne 2020, 53.245 ayant été recensées du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre, selon le comptage de l'AFP établi à partir de bilans officiels.

Le vaccin Pfizer efficace au moins 6 mois contre les formes graves

Deux doses de vaccin Pfizer/BioNTech sont efficaces à 90% contre les risques d'hospitalisation liée au Covid-19, y compris en cas d'infection au variant Delta, pour au moins six mois, indique une étude parue mardi dans la revue The Lancet, confirmant de précédentes estimations.

En revanche son efficacité contre les risques d'infection diminue avec le temps, passant de 88% dans le mois suivant l'injection de la deuxième dose à 47% après six mois, selon cette étude de Pfizer et du réseau de santé américain Kaiser Permanente, basée sur les données de 3,4 millions de personnes en Californie du Sud.

L'Unicef alerte sur la santé mentale

L'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la santé mentale des enfants et des ados dans le monde, qui nécessite davantage d'investissements, s'alarme l'Unicef dans un rapport publié mardi.

"Les conséquences de la pandémie sont considérables, et il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Avant même qu'elle ne survienne, bien trop d'enfants souffrant de problèmes de santé mentale n'étaient pas pris en charge", assure la directrice générale de l'Unicef, Henrietta Fiore, dans un communiqué.

UE : feu vert à la 3e dose de Pfizer

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé lundi l'administration d'une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech aux plus de 18 ans. "Des doses de rappel de Comirnaty (le nom commercial du vaccin Pfizer, NDLR) peuvent être envisagées pour les personnes âgées de 18 ans et plus, au moins six mois après la deuxième dose", a annoncé l'EMA.

La Nouvelle-Zélande révise sa stratégie

La Première ministre néo-zélandaise a annoncé lundi un assouplissement de la stratégie de son pays contre le Covid. "L'élimination du virus était importante parce que nous n'avions pas de vaccins, maintenant nous en avons, donc nous pouvons commencer à changer la façon dont nous faisons les choses", a déclaré Jacinda Ardern.

Le confinement de la ville d'Auckland, en vigueur depuis sept semaines, sera assoupli même si le nombre des nouveaux cas ne baisse pas, a-t-elle dit.

Le carnaval de Rio sans restrictions en 2022 ?

Le maire de Rio a promis dimanche de tout faire pour une édition 2022 du carnaval sans distanciation sociale, tablant sur une vaccination contre le Covid qui sera alors bien en place, après une édition 2021 annulée pour cause de pandémie.