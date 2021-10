Des jeunes sous stimulants et sédatifs : "Pour augmenter la productivité et la concentration"

Peut-on "booster" notre système immunitaire pour être mieux armé contre le Covid-19? La réponse du Pr Pilette, pneumologue

Plus on avance dans cette crise sanitaire due au Covid-19 plus une chose paraît claire: nous allons devoir vivre avec ce nouveau coronavirus, au même titre qu'avec d'autres virus plus anciens et très probablement avec d'autres à venir. Ce qui pose de nombreuses questions et notamment celle de savoir si, oui ou non, il est possible de s'en prémunir d'une manière ou d'une autre, sachant que mieux vaut prévenir que guérir.