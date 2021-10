Accueil Planète Santé Pourquoi le vaccin contre la malaria s’est-il tant fait attendre ? Alors que le vaccin contre le Covid-19 a été mis au point en un temps record, celui contre le paludisme vient de recevoir le feu vert. La complexité du pathogène est en cause. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

De la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires auxquelles succèdent des cycles alternant tremblements avec sueurs froides et transpirations intenses. Affaiblissement général, nausées, vomissements et diarrhées complètent le tableau clinique du paludisme, aussi...