Comment allier l'efficacité des antibiotiques à celle de la flore intestinale: voici les pistes avancées par une chercheuse belge

Indispensable pour lutter contre certaines infections bactériennes, la prise d’antibiotiques s’accompagne très souvent de troubles gastro-intestinaux dont la manifestation la plus courante est l’apparition de diarrhée. Un effet collatéral peu agréable, mais aussi dommageable dans la mesure où notre flore intestinale constitue un précieux rempart contre de nombreux pathogènes.

Pour mieux comprendre les mécanismes à l’origine de ce phénomène jamais étudié dans le détail, une équipe du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) a analysé de près l’impact de 144 antibiotiques sur les bactéries les plus communes du microbiote humain.

Ces travaux, dont les résultats sont publiés ce mercredi dans la revue Nature, ont livré d'importants enseignements, ouvrant certaines perspectives pour continuer à bénéficier de l'utilisation des antibiotiques tout en réduisant leurs effets néfastes sur la flore intestinale.

Combiner antibiotique et médicament antidote

Menée par la jeune et prometteuse chercheuse belge Camille Goemans – membre d'un groupe associant l'équipe du Dr Nassos Typas de l'EMBL et la Dr Lisa Maier de l'Université de Tübingen –, ces recherches ont permis de mieux comprendre la manière dont tel antibiotique affecte tel type de bactérie. Elle a notamment mis en évidence le fait que deux classes d'antibiotiques fréquemment utilisés (les tétracyclines et les macrolides) nuisent non seulement au développement des bactéries de notre microbiote, mais vont jusqu'à tuer la moitié d'entre elles. Une découverte inattendue, commente Camille Goemans, qui explique les changements importants de composition du microbiote intestinal observés chez les patients qui reçoivent ces traitements.

Poussant leurs investigations plus loin, les scientifiques ont également identifié une dizaine de médicaments (sur un total de 1200 étudiés) susceptibles de contrer les effets indésirables des antibiotiques. En combinant la prise de ces derniers avec un de ces médicaments « antidotes », l’antibiotique peut agir tout en réduisant son influence délétère sur la flore intestinale.

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour identifier les combinaisons, dosages et formulations optimales, mais cette approche ouvre la porte à la mise au point de stratégies de traitement personnalisées afin de préserver un microbiote en bonne santé.

Une avancée encourageante donc, dans la mesure où, outre des désagréments à court terme comme la diarrhée, l’incidence des antibiotiques sur la flore de nos intestins peut déboucher sur des pathologies à long terme plus problématiques comme des allergies alimentaires, de l’asthme ou être un facteur d’obésité.