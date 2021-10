Accueil Planète Santé "Les boissons énergisantes font des ravages sur le sommeil et la concentration des jeunes" Troubles du sommeil, cardiaques et neurologiques: les médecins généralistes voient de plus en plus de troubles chez les jeunes. ©Shutterstock Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





On peut en trouver de toutes les couleurs et de tous les goûts en magasin. Sous des designs attractifs et via un marketing...