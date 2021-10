Pourquoi les dents de sagesse ne poussent-elles qu'à l'âge adulte?

Les dents de sagesse sont comme des petites bombes à retardement. Elles sont là, bien planquées dans notre mâchoire depuis des années puis, un beau jour, elles décident de sortir alors qu'on n'y pensait plus. Cette poussée se fait généralement entre 18 et 25 ans. Mais pour certaines personnes, cela peut encore survenir plus tard. C'est d'ailleurs ce qui leur a valu leur nom de "dent de sagesse", puisqu'elles apparaissent à un âge où l'Homme est censé être plus sage, plus posé. Mais, finalement, pourquoi apparaissent-elles aussi tard?

Un équilibre naturel

Qu'on se le dise tout de suite: il n'y a pas d'explication scientifique unanimement validée. Toutefois, une étude publiée la semaine dernière dans Science Advances(et repérée par Slate.fr) apporte un éclairage nouveau sur ce phénomène. Selon les auteurs, l'anthropologue Halszka Glowacka et le paléontologue Gary Schwartz, les dents de sagesse n'apparaissent que "quand un espace mécaniquement sûr est créé". En résumé, le corps attend qu'il y ait le plus d'espace possible dans la mâchoire avant de "lancer" la pousse des dents. Bien sûr, cela ne marche pas toujours. Beaucoup de gens doivent se faire retirer les dents de sagesse parce que leur mâchoire est trop petite ou qu'elles poussent dans la mauvaise direction. Il n'empêche que le cerveau attend le moment le plus propice pour mettre toutes les chances de son côté et assurer une certaine sécurité au processus.

Pour en venir à cette conclusion, les deux scientifiques de l'Université d'Arizona ont modélisé le crâne de 21 espèces différentes. Ils ont analysé l'âge auquel poussaient les dernières molaires. Chez l'humain, le cycle se fait en trois fois : à 6 ans (dents de lait), 12 ans (dents adultes) et 18 ans (dents de sagesse). Mais d'autres primates, comme certains chimpanzés et certains babouins, voient leurs dernières molaires apparaître plus tôt. Si l'âge diffère, les conditions pour "lancer" la pousse des dents sont toujours les mêmes. Dès que le cerveau sait qu'il y a assez d'espace dans la mâchoire (en fonction de la longueur des dents et de la forme du crâne) et que les muscles masticateurs sont correctement positionnés, il envoie le feu vert aux molaires et tout le processus de poussée se lance alors. Trouver cette synchronisation est délicat, car le cerveau sait que s'il le fait trop tôt, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques dans la mâchoire et dans l'équilibre masticatoire.

"Il s'avère que nos mâchoires grandissent très lentement, probablement en raison de nos histoires de vie globalement lentes et en combinaison avec nos visages courts. Il faut donc attendre avant qu'un "endroit idéal" soit disponible pour les dernières dents, cela explique donc l'émergence tardive de nos molaires", conclut Gary Schwartz.