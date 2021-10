Accueil Planète Santé Les annonces autour d’une "baisse d’efficacité des vaccins" sont-elles réellement préoccupantes ? Une légère diminution de l’efficacité des vaccins a été constatée au fil des mois en population générale, mais la protection reste encore élevée. Pour l’heure, la préconisation d’une dose de rappel ne concerne qu’une certaine catégorie de personnes. ©AFP Florian Gouthière, pour Libération

Selon des données israéliennes diffusées fin juillet, les personnes vaccinées l'hiver dernier étaient beaucoup plus nombreuses à développer un Covid grave que les vaccinés du printemps. Quelques commentateurs ont cru pouvoir en déduire une baisse drastique de l'efficacité vaccinale en seulement quelques mois, de plus de 90% à près de 50%. Plusieurs journaux ont rapidement alerté sur le fait que la comparaison n'avait, en réalité, pas grand sens : les primo-vaccinés comptaient parmi eux les personnes les plus à risque,...