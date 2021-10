Coronavirus dans le monde: le Royaume-Uni surveille un sous-variant du Delta, près de 5 millions de morts dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 4,9 millions de morts

La pandémie a fait au moins 4.902.638 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 727.999 morts, suivis par le Brésil (603.855), l'Inde (452.454), le Mexique (284.477) et la Russie (225.325).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

EUROPE:

Moscou ordonne des restrictions sanitaires

La ville de Moscou a ordonné mardi ses premières restrictions sanitaires depuis l'été, face à une nouvelle envolée des cas de Covid-19, sur fond de vaccination poussive et d'une vague épidémique qui ne faiblit pas.

Les autorités de la capitale russe ont ordonné la vaccination obligatoire de 80% des employés des services, contre 60% actuellement, d'ici au 1er janvier 2022.

La mairie a également ordonné le confinement de tous les plus de 60 ans non vaccinés du 25 octobre au 25 février et le télétravail d'"au moins 30%" du personnel des entreprises.

Record quotidien de morts en Ukraine

L'Ukraine a enregistré mardi 538 décès dus au Covid-19 lors des dernières 24 heures, un record dans ce pays d'Europe orientale frappé par une nouvelle vague épidémique aggravée par une vaccination poussive.

Londres surveille un sous-variant du Delta

Le gouvernement britannique, confronté à une hausse des contaminations au Covid-19, a indiqué mardi "surveiller de très près" un nouveau sous-variant se propageant au Royaume-Uni, sans qu'il soit établi en l'état s'il est plus contagieux.

Bulgarie: pass sanitaire face à l'envolée des cas

La Bulgarie, cancre de la vaccination au sein de l'Union européenne, a annoncé la mise en place d'un pass sanitaire pour tenter de contrer la forte hausse du nombre de cas de Covid-19.

Ce certificat entrera en vigueur jeudi dans les restaurants et hôtels ainsi que dans les lieux culturels, salles de sport et événements sportifs.

MOYENT-ORIENT:

Un cas de sous-variant du Delta identifié en Israël

Israël a recensé sur son territoire un premier cas d'un sous-variant du Delta, qui circule déjà dans plusieurs pays européens, a indiqué le ministère de la Santé. "Le variant AY4.2, qui a été découvert dans plusieurs pays d'Europe, a été identifié en Israël", a indiqué mardi soir dans un communiqué le ministère. Un enfant de 11 ans en provenance d'Europe était porteur du sous-variant. Il a été identifié à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv et a été mis en quarantaine, précise la même source, soulignant qu'aucun autre cas n'a depuis été identifié.

L'émergence de ce nouveau variant malgré la très forte contagiosité du Delta ayant tendance à écarter les nouvelles souches fait craindre une transmissibilité encore plus forte.

Mais pour François Balloux, directeur de l'Institut de génétique de l'UCL (Londres), ce nouveau variant est encore rare et ne semble pas poser le même risque élevé de transmission que d'autres souches.

Israël a été un des premiers pays à lancer en décembre 2020 une campagne de vaccination qui a permis de réduire les contaminations, mais la propagation du variant Delta et la levée des restrictions ont favorisé l'émergence d'une nouvelle vague de contamination, à laquelle le gouvernement a tenté de répondre en lançant une campagne pour une troisième dose de vaccin.

Plus de 60% des neuf millions d'Israéliens ont reçu deux doses de vaccin et plus d'un tiers en a reçu trois.

AMERIQUE:

Canada: vaccination obligatoire pour les parlementaires

Les parlementaires canadiens devront être vaccinés contre le Covid-19 pour siéger à la Chambre des communes à partir de fin novembre, a déclaré mardi soir son président Anthony Rota.

Spoutnik: le Mexique accuse l'OMS de "négligence"

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a accusé mardi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de "négligence" pour son refus d'approuver le vaccin russe Spoutnik V et un sérum chinois.

AFRIQUE:

Burundi: lent démarrage pour la campagne de vaccination

Seuls une poignée de Burundais ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19 depuis le lancement cette semaine de la campagne de vaccination, l'une des plus tardives au monde, a affirmé à l'AFP une source médicale.