Covid-19: une 3e dose du vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 95,6%

L'essai clinique de phase 3, réalisé sur "10.000 personnes de plus de 16 ans", montre "une efficacité relative de 95,6%" et "un profil de sûreté favorable", selon un communiqué.

"Il s'agit des premiers résultats d'efficacité d'un essai randomisé pour un rappel du vaccin COVID-19", ont précisé les deux entreprises.

Cette étude a été réalisée, alors même que "le variant Delta était la principale souche" circulant durant cette période.

"Ces résultats démontrent une fois de plus l'utilité des rappels dans nos efforts pour protéger la population contre cette maladie", s'est félicité Albert Bourla, directeur général de Pfizer, cité dans le communiqué.

L'âge médian des participants se situait autour de 53 ans.

Ces résultats seront soumis aux autorités de régulation "dès que possible", ont-elles ajouté.

Plusieurs pays ont déjà autorisé l'administration d'une dose de rappel contre le coronavirus pour stimuler l'immunité des personnes vaccinées, qui semble baisser après plusieurs mois, selon certaines études.

Aux Etats-Unis, les experts de l'Agence américaine du médicaments (FDA) préconisent depuis fin septembre une troisième dose Pfizer/Biontech pour certaines populations à risque, comme les plus de 65 ans.

"Les données disponibles suggèrent une immunité en baisse chez certaines populations entièrement vaccinées", a récemment justifié la cheffe par intérim de la FDA, Janet Woodcock.

En Europe, l'Agence des Médicamments (EMA) a approuvé début octobre plus largement le principe d'une troisième dose de Pfizer/Biontech pour les plus de 18 ans, laissant aux Etats le choix plus précis des populations éligibles.

La France a par exemple commencé à administrer cette dose de rappel à certaines catégories de population: les plus âgés (six mois après leur vaccination) et les personnes au système immunitaire affaibli.

D'autres gouvernements sont allés plus loin: en Israël, la troisième dose est disponible dès l'âge de 12 ans, cinq mois après la vaccination.

Le sujet de la troisième dose a cependant ravivé la question des inégalités entre pays riches et pays pauvres, alors que l'accès à la première dose de vaccin reste très limité dans certaines régions du monde, notamment en Afrique. D'autant plus que deux doses protègent par ailleurs très efficacement contre les formes graves de la maladie.