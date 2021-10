Obligation vaccinale : la situation se tend en Martinique

Le préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles, a aussi déposé plainte lundi à Fort-de-France "suite à des menaces et messages d'incitation à la haine visant notamment des soignants", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le représentant de l'Etat vise notamment les slogans entendus lors de la manifestation contre la vaccination obligatoire qui s'est tenue lundi dans les rues de Fort-de-France et qui a mobilisé près de 1.500 personnes, selon la police.

Le calendrier récemment présenté par l'Agence régionale de santé (ARS) sur la mise en place de l'obligation vaccinale et le pass sanitaire avait prévu que chaque soignant devait avoir reçu sa première dose avant lundi, sous peine d'être suspendu.

Les organisations syndicales qui soutiennent les soignants s'y opposant ont donc répondu par cette manifestation qui a réuni aussi bien les soignants et salariés du CHU de Martinique (CHUM) que les étudiants infirmiers, les assistants dentaires, ou encore les employés médico-sociaux, et des employés de pharmacies.

Durant cette manifestation, un cercueil orné d'une tête de chèvre a été déposé devant les grilles de la préfecture.

"Climat de violence"

La plainte de la préfecture est également motivée par la prise à partie vendredi des soignants vaccinés par des manifestants hostiles à la vaccination.

La direction du CHUM a choisi la semaine passée d'"aménager" les modalités du contrôle du pass sanitaire dans l'hôpital autorisant les personnels hospitaliers non-vaccinés à entrer dans leurs services "quelle que soit leur situation au regard du passe sanitaire".

Si des incertitudes persistent sur l'application effective de mesures de suspension par la direction du CHU, le dialogue reste tendu.

Dans un communiqué publié lundi, les représentants des médecins libéraux et hospitaliers de l'île se sont déclarés "meurtris par le climat de violence qui règne à l'hôpital", rappelant que "2.000 professionnels de santé martiniquais, dont 90% des médecins", ont "fait le choix responsable de la vaccination".

Cependant, "nous n'avons jamais choisi d'être en guerre contre les soignants qui n'ont pas franchi le pas de la vaccination. Nous n'avons jamais choisi d'être en conflit avec nos frères et soeurs de soin. Nous regrettons qu'ils ne l'aient pas fait, c'est tout", ajoutent-ils.

Répondant à une demande du président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué mardi devant le Sénat qu'une "médiation" allait s'y rendre "pour rétablir les conditions d'un dialogue serein avec l'ensemble des parties prenantes, pour que la loi s'applique dans de bonnes conditions et surtout qu'on fasse progresser la vaccination".

Olivier Véran a ajouté tenir "compte tout de même de la réalité sanitaire, de la charge de travail qui repose aujourd'hui sur les directeurs d'hôpitaux et sur les équipes médicales et soignantes" et qu'il a "demandé à ce que la loi s'applique mais qu'elle s'applique avec le bon jugement".

"Je préfère qu'au lieu de travailler à l'échelle de tout un établissement du jour au lendemain, on aille équipe par équipe, unité par unité, service par service, convaincre les derniers réticents et prendre des mesures de suspension là où c'est nécessaire", a-t-il expliqué.

Six syndicats de la santé ont indiqué samedi, en présence d'un collectif d'avocats, leur intention de déposer plainte contre X pour des manquements présumés dans la gestion de la crise sanitaire en Martinique.