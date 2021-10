Les soins de maternité ont été perturbés par le coronavirus

La pandémie de Covid-19 a perturbé les soins de maternité dans le monde, selon une enquête menée en ligne par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers (IMT) auprès de plus de 1.000 prestataires de soins. Les répondants ont indiqué que la qualité générale des soins avait reculé et que moins de femmes avaient reçu un soutien. L'IMT a mené son enquête auprès de sages-femmes, de gynécologues, d'infirmières et d'autres prestataires de soins de santé afin de mieux comprendre comment ils ont vécu les soins de maternité pendant la pandémie.

L"étude a identifié six manières dont la pandémie a perturbé le travail des soignants et la qualité des soins de maternité. Elle relève aussi que les proches des femmes en maternité étaient moins impliqués en raison des limitations des visites. Durant la pandémie, de nombreuses césariennes ont été aussi effectuées sans raison médicale.

Selon les répondants, la qualité générale des soins a baissé. Les nouvelles mamans ont reçu moins de soutien, qu'il soit physique ou mental. Autant les femmes que les soignants ont été perturbés par la situation de la pandémie avec des mesures de prévention rapides, changeantes et renforcées.