Coronavirus dans le monde : record de contaminations aux Pays-Bas, l'OMS valide un nouveau vaccin

Record de contaminations aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont enregistré 9.195 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit le nombre le plus élevé depuis le 18 juillet. L'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM) a enregistré, quant à lui, 33 décès sur cette même période, soit le chiffre le plus élevé depuis le 11 mai. Au cours des sept derniers jours, 55.826 tests positifs ont été transmis à l'Institut. Ce qui équivaut à une moyenne de 7.975 nouveaux cas par jour, soit le niveau le plus élevé depuis le 23 juillet. La moyenne a ainsi doublé en deux semaines environ. Cette moyenne est en hausse pour le 34e jour consécutif.

Au cours des sept derniers jours, l'Institut a également enregistré 118 décès, soit une moyenne de près de 17 par jour, un record depuis le 16 mai.

L'OMS valide le vaccin indien Covaxin contre le coronavirus

Un huitième vaccin est désormais validé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève sur sa liste d'urgence contre le coronavirus. Covaxin pourra être utilisé dans le cadre du dispositif international Covax d'accès équitable à l'immunisation. Le groupe consultatif technique réuni par l'organisation a considéré que le vaccin indien de Bharat Biotech était sûr pour une exploitation dans le monde entier, a affirmé mercredi l'institution. Début octobre, le groupe d'experts de l'OMS sur le vaccin avait lui recommandé son utilisation avec deux doses auprès des plus de 18 ans et un intervalle d'un mois entre les deux.

L'efficacité de Covaxin s'approche des 79% deux semaines après la seconde dose. Ce vaccin est très utile pour les pays pauvres ou à revenus intermédiaires en raison de la facilité avec laquelle il peut être conservé.

Pandémie "massive" des non-vaccinés en Allemagne

L'Allemagne est touchée par une pandémie "massive" des non-vaccinés, a mis en garde mercredi le ministre de la Santé Jens Spahn, appelant à un durcissement des mesures pour endiguer la résurgence des cas de Covid dans le pays.

Selon le ministre, les lits en soins intensifs commencent de nouveau à manquer.

L'Allemagne a vu les cas de Covid-19 remonter en flèche depuis la fin des vacances d'automne. Mercredi, ont été comptabilisés plus de 20.000 nouveau cas en 24 heures, et 194 décès.

Démission d'un ministre au Pérou

Le ministre péruvien de l'Intérieur, Luis Barranzuela, a démissionné mardi, moins d'un mois après sa prise de fonction, après une polémique sur une fête organisée à son domicile en pleine épidémie de Covid-19.

Ce policier à la retraite âgé de 58 ans avait organisé une fête à son domicile à Lima dimanche pour célébrer la journée de la chanson créole et la nuit d'Halloween, ce qui avait été expressément interdit par décret quelques jours auparavant.

Retour des touristes en Espagne

Les arrivées de touristes étrangers en Espagne ont continué de progresser en septembre, tout en restant loin de leur niveau d'avant pandémie, confirmant que les objectifs fixés par le gouvernement pour 2021 ne seront pas atteints, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INE).

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'Espagne a reçu 19,7 millions de touristes, soit une hausse de 17,2% par rapport à la même période de 2020, selon l'INE.

Vaccination des 5-11 ans aux Etats-Unis

Les injections de vaccin contre le Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans ont commencé mardi soir aux Etats-Unis, une nouvelle étape de la campagne d'immunisation saluée comme un "tournant" par Joe Biden, avec 28 millions de bambins nouvellement éligibles dans le pays.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont officiellement recommandé mardi les injections du vaccin de Pfizer pour cette tranche d'âge, après l'autorisation donnée en fin de semaine dernière par l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Plus de cinq millions de morts

La pandémie a fait au moins 5.012.784 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 748.621 morts, suivis du Brésil (608.071), de l'Inde (459.191), du Mexique (288.733) et de la Russie (242.060).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.