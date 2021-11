La barre des 250 millions de cas de Covid-19 dans le monde franchie ce lundi soir

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays depuis le début de la pandémie. En outre, les politiques de tests diffèrent d'un pays à l'autre.

Région la plus touchée en nombre de cas, l'Europe a recensé plus de 76 millions de contaminations au Covid-19 depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. La région est suivie de l'Asie (56.201. 653 cas), des États-Unis et du Canada (48. 290.522 cas) et de la zone Amérique latine et Caraïbes (46.107.131 cas).

Le nombre de nouveaux cas dans le monde augmente lentement depuis quelques semaines. Près de 449.000 nouvelles contaminations quotidiennes ont été enregistrées en moyenne ces sept derniers jours, contre un peu plus de 400.000 à la mi-octobre.

Sur les nouveaux cas actuellement enregistrés dans le monde, plus de 60% le sont en Europe, qui en a enregistré en moyenne 279.000 par jour ces sept derniers jours.