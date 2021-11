En Belgique, près de deux millions de personnes sont concernées (1,5 million vaccinées avec AstraZeneca et 400.000 avec Johnson & Johnson). Les différents ministres de la Santé devraient prendre une décision concernant une éventuelle nouvelle dose.

"Cela ne veut pas dire qu'AstraZeneca et Johnson & Johnson sont de mauvais vaccins", pointe le vaccinologue Pierre Van Damme (Université d'Anvers). "Les deux vaccins ont bien fait leur travail, nous protégeant contre les complications et l'hospitalisation. Mais des études internationales montrent que leur efficacité diminue plus vite que celle des vaccins de Pfizer et Moderna."