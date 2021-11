Coronavirus dans le monde : record de contaminations aux Pays-Bas, nouvelles restrictions à Pékin

Nouveau record d'infections en Allemagne : plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24h

Plus de contaminations et plus de malades à l'hôpital: l'épidémie de Covid-19 s'emballe en Allemagne, où la barre des 50.000 nouvelles infections quotidiennes a été franchie et où les autorités semblent démunies pour endiguer la situation.