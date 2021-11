Accueil Planète Santé "Petit frère est né, trop tôt, trop petit…": à l'hôpital Chirec, on accompagne les frères et soeurs d'enfants prématurés face à ce bouleversement familial Ce mercredi 17 novembre est célébrée la Journée internationale de la prématurité. Au Chirec, site Delta, le service de néonatologie organise des ateliers "fratrie". Histoire d’expliquer aux frères et sœurs ce bouleversement inattendu dans la famille. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

Lucas n'a pas sa langue dans sa poche. Du haut de ses 5 ans, il assure. Et ce n'est pas Robert, plus réservé bien qu'âgé lui de 10 ans, qui va brouiller sa spontanéité. Quand on lui dit qu'"ici, on peut toucher à tout", le plus jeune jette aussitôt un œil intrigué vers la couveuse...