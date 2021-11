Coronavirus : près de 70% des nouveaux cas identifiés sont en Europe

Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publiés mardi soir à Genève, près de 2,5 millions de nouvelles infections ont été identifiées en Europe par rapport à la semaine précédente. Contre 3,59 millions au total dans le monde. Mardi, l'OMS avait alerté sur la menace de 700.000 victimes supplémentaires en Europe. Depuis fin septembre, le nombre de décès quotidiens liés à la pandémie a doublé. Pour autant, il n'a progressé que de 3% la semaine dernière, bien moins que sur le continent américain ou, pire encore, dans le Pacifique occidental où l'extension a atteint 29%.

L'Europe était même la seule région où le nombre de nouvelles contaminations a vraiment augmenté sur une semaine. La situation a été stable sur le continent américain et dans le Pacifique occidental. De leur côté, une partie de l'Asie, l'Afrique et la Méditerranée orientale ont pu s'appuyer sur une amélioration. Ces trois régions ont également fait face à moins de nouvelles victimes sur une semaine.

Au total, plus de 51.300 personnes ont succombé dans les différents pays, en augmentation de 6% là encore. Le variant Delta continue de s'étendre, contrairement aux autres composantes du virus. Au total, plus de 5,1 millions de personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la pandémie. Plus de 256 millions ont été infectées.