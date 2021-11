Accueil Planète Santé Quelle efficacité? Pour qui en priorité? Quand l'injecter idéalement? Dix choses à savoir sur la troisième dose Le Pr Jean-Michel Dogné, expert du développement et de la sécurité des vaccins au sein de la task force vaccination, répond aux questions que vous vous posez. ©AP Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

Il n’y a plus de temps à perdre. À présent, comme on l’a entendu dire et répéter par les experts, il faut mettre le turbo sur la troisième dose. En attendant les décisions et précisions quant au calendrier d’administration, de la Commission...