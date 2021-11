Accueil Planète Santé Ces armes anti-Covid dont la Belgique se prive: "On pourrait éviter un nombre non négligeable de patients à l’hôpital" "Il y a un manque de clairvoyance gouvernementale", déplore le professeur Goffard, responsable des unités Covid à l’hôpital Erasme. ©BELGA Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





À côté de la pandémie, la recherche dans le cadre de la lutte anti-Covid progresse et de plus en plus de traitements efficaces sont disponibles....