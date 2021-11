Le variant Omicron était déjà aux Pays-Bas le 19 novembre

"Attendre de nouveaux vaccins pour la troisième dose à cause d'Omicron est une très mauvaise idée"

Alarmisme, chez les uns. Lueur d'optimisme, chez d'autres. Le nouveau variant Omicron fait souffler le chaud et le froid. Qui et que croire? Tentative d'éclairage en l'état actuel des connaissances avec Eric Muraille, biologiste et immunologiste à l'ULB, maître de recherches FRS-FNRS.