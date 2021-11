Les vaccins probablement moins efficaces contre le variant Omicron, selon Moderna

Il est peu probable que les vaccins actuels contre le coronavirus soient efficaces contre le nouveau variant Omicron, estime Stéphane Bancel, le patron du laboratoire Moderna dans une interview au Financial Times. Et la production de vaccins en quantité suffisante qui fonctionneraient de manière optimale contre le variant pourrait prendre des mois, selon lui. Le variant Omicron a été détecté la semaine dernière en Afrique du Sud et se répand depuis dans de nombreux pays.

Pour Stéphane Bancel, il est impossible que les vaccins actuels fonctionnent aussi bien contre Omicron que contre le variant Delta, ce qui pourrait entraîner davantage de personnes malades ou à l'hôpital à la suite d'une contamination.

Le laboratoire Moderna avait annoncé vendredi son intention de développer une dose de rappel spécifique pour Omicron.