Coronavirus dans le monde: feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans en Italie

AFP, Belga et DPA

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 5,2 millions de morts morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi mercredi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 782.056 morts, devant le Brésil (614.964), l'Inde (469.247), le Mexique (294.246) et la Russie (276.419).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

Feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans en Italie

L'agence italienne des médicaments (AIFA) a annoncé mercredi avoir approuvé l'administration du vaccin Pfizer/BioNTech contre le coronavirus aux enfants de 5 à 11 ans. Les enfants de cette catégorie d'âge pourront recevoir un tiers de la dose administrée aux adolescents et adultes. Selon la recommandation de l'agence, ils pourront recevoir deux doses de ce vaccin à trois semaines d'intervalle.

Bien que les symptômes du Covid-19 sont plus faibles chez les enfants, l'agence italienne a constaté que la vaccination était toujours bénéfique car elle leur permet de continuer à aller à l'école et à participer à des activités, ce qui est important pour leur développement.

Selon les données disponibles, le vaccin est prouvé efficace et sûr.

En Italie, environ 87,5% des personnes de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19 à ce stade.

Mercredi, les autorités ont recensé près de 15.100 nouvelles infections au coronavirus dans le pays, et encore un peu plus de 100 décès en 24 heures.

Omicron aux Etats-Unis, Emirats et Arabie saoudite

Les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis ont rejoint mercredi les pays de plus en plus nombreux ayant confirmé au moins un cas du nouveau variant Omicron.

Aux Etats-Unis, il s'agit d'un individu entièrement vacciné revenant d'Afrique du Sud, ont annoncé les autorités sanitaires américaines. En Arabie saoudite, le variant a été détecté chez un citoyen saoudien revenant d'un pays d'Afrique du Nord, et aux Emirats chez une "femme africaine venant d'un pays africain via un pays arabe".

114 millions de vaccins supplémentaires au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi acquérir 114 millions de nouvelles doses des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech et de Moderna pour poursuivre sa campagne d'immunisation en 2022 et 2023 face à de nouveaux variants comme Omicron.

L'OMS met en garde contre un "cocktail toxique"

Le monde fait face à un "cocktail toxique" à cause de l'insuffisance de la couverture vaccinale contre le Covid-19 et du niveau de dépistage, a mis en garde le chef de l'OMS mercredi, assurant qu'il s'agissait d'un terrain propice pour les variants.

"La fin de la pandémie n'est pas une question de chance, c'est une question de choix", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ursula von der Leyen pour une "discussion" sur la vaccination obligatoire

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé que l'UE devrait avoir dès maintenant une "discussion" sur la vaccination obligatoire, tout en soulignant qu'une telle décision relevait des Etats membres.

Elle a aussi annoncé que la version pour enfants du vaccin contre le Covid de Pfizer/BioNTech serait disponible à partir du 13 décembre. L'agence européenne chargée des épidémies a recommandé mercredi de vacciner les cinq-onze ans.

Danemark : record absolu de cas de Covid

Le Danemark a enregistré mercredi un nombre record de nouveaux cas de Covid-19, avec 5.120 contaminations ces dernières 24 heures, quelques jours après l'introduction de nouvelles restrictions visant à juguler la nouvelle vague.

Les autorités sanitaires ont décidé d'introduire un test obligatoire pour les voyageurs en provenance de Doha et de Dubaï, après la détection au Danemark d'un cas du nouveau variant Omicron chez une personne de retour du Qatar.

Menace pour la reprise économique mondiale

Le variant Omicron "pourrait représenter une menace pour la reprise" économique mondiale, a averti Laurence Boone, la cheffe économiste de l'OCDE.

"La priorité demeure de s'assurer que les vaccins sont produits et distribués le plus rapidement possible à travers le monde, y compris les doses de rappel", estime l'organisation.

Suspension des réservations vers le Japon

Le Japon a demandé aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations à destination de son territoire pendant une durée d'un mois, face aux craintes concernant le variant Omicron.