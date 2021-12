Une première infection au Covid-19 n'empêche pas une réinfection avec le variant Omicron

Variant Omicron: cas et restrictions se multiplient, l'OMS met en garde sur une situation "toxique"

L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde mercredi contre la combinaison "toxique" de faibles taux de vaccination et de dépistage du Covid-19, face à la menace du nouveau variant Omicron qui continue de se propager dans le monde et contraint de plus en plus de pays à revenir à des mesures restrictives.