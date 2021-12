Voici les nouvelles recommandations de voyage des Affaires étrangères: 9 régions seulement restent à l'orange

Comme chaque samedi, les Affaires étrangères viennent de mettre à jour la liste des pays européens établie selon un code couleur en fonction du niveau de contamination au coronavirus. Cette dernière liste se base sur la carte de l'ECDC, mise elle à jour chaque jeudi. On découvre ainsi que de nouvelles régions se parent aujourd'hui de rouge, c'est le cas de la Normandie en France, de la Lombardie, des Abruzzes, du Molise, de la Campanie et de la Calabre en Italie. En Espagne aussi, le rouge est de rigueur avec notamment les régions de Madrid, des Asturies et de la Cantabrie.

Le nord de la Suède et Malte rejoignent également cette liste. Par conséquent, seules neufs régions en Europe ne sont pas encore passées en rouge. Les îles Åland (Finlande), les Hauts-de-France (France), la Sardaigne, la Sicile, les Pouilles, la Basilicate, l’Ombrie et le Piémont (Italie) et enfin l’Estrémadure (Espagne), restent à l'orange.

Nous vous rappelons que si vous revenez d'une zone rouge au sein de l'Union européenne, et que vous possédez un certificat de vaccination complet ou de guérison, vous ne devrez pas vous soumettre à une quarantaine lors de votre retour en Belgique. Dans le cas contraire, vous devrez passer un test PCR maximum 72h avant votre retour au pays, ou vous faire tester en Belgique le premier ou le deuxième jour après votre arrivée. Si le résultat de votre test est négatif vous pourrez alors arrêtez votre quarantaine, mais vous devrez à nouveau vous faire tester le septième jour qui suit votre retour.