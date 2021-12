Risque de contagiosité, efficacité des vaccins, dangerosité : à ce stade, que sait-on du variant Omicron ?

Il est "quasiment certain" qu'Omicron n'est pas plus grave que Delta, selon le Dr Fauci

Il est "quasiment certain" que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que Delta, a déclaré mardi à l'AFP l'éminent scientifique Anthony Fauci, ajoutant qu'il faudrait attendre encore "deux semaines au moins" pour savoir s'il se révèle même moins dangereux.