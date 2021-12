Premiers cas du variant Omicron au Liban

"Deux cas détectés à travers un dépistage effectué à l'aéroport" sont des variants Omicron, a indiqué le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad. Les deux voyageurs en question étaient en provenance "d'Afrique", a-t-il dit, ajoutant qu'ils étaient "en quarantaine" depuis leur arrivée à Beyrouth.

Le Liban a enregistré mercredi 1.994 cas de coronavirus, "un des nombres les plus élevés depuis un certain temps", selon le ministre. Depuis le début de l'épidémie, les autorités libanaises ont enregistré plus de 683.000 cas, dont 8.804 décès.

Le ministre de la Santé a exprimé son inquiétude vis-à-vis de la hausse du nombre de cas ces derniers temps, "d'autant plus que la capacité d'accueil des hôpitaux a diminué". Il a également expliqué que les hôpitaux ne seraient pas capables de gérer le même scénario qui s'était produit l'année dernière, dû à la crise économique et à l'émigration de membres du personnel soignant.

Fin 2020, le Liban avait enregistré une hausse record des cas de coronavirus qui a pesé sur le système de santé du pays et nécessité la mise en place d'un confinement pendant plusieurs semaines.