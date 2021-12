Appel à témoins : vous avez fait l'expérience du tourisme médical? Bonne ou mauvaise: racontez-nous!

Destination l'Albanie ou la Hongrie pour une opération complexe de chirurgie dentaire. Cap sur la Tunisie ou le Maroc pour une intervention de médecine esthétique. Implants de cheveux, augmentation ou réduction mammaire, rhinoplastie, mais aussi pontage coronarien ou remplacement d'une prothèse de hanche, le tourisme médical est en plein essor depuis quelques années. Et certains d'entre nous n'hésitent plus à se rendre aux Canaries, à Bangkok ou à Bombay pour se faire soigner à moindre coût. Mais est-ce toujours le cas et qu'en est-il de la qualité des soins prodigués? Comment s'assurer d'être en de bonnes mains? Pour quel type d'acte médical tel pays est-il réputé? Quels sont les avantages de la formule? Et les inconvénients? Qu'en pensent les médecins belges? Que se passe-t-il en cas de complications de retour au pays? Dans quelle mesure les mutuelles interviennent-elles?

Autant de questions auxquelles La Libre tentera de répondre dans une série d'articles - reportage, interview, analyse et témoignages -, qui paraîtront à la fin de ce mois de décembre. Dans ce cadre, vos témoignages nous seront précieux. Avez-vous "osé cette aventure"? Une expérience très positive que vous recommanderiez? Un avis mitigé qui incite à la prudence? Un cauchemar que vous ne souhaitez voir vivre à personne? Faites-nous brièvement part de vos histoires, vécues de l'intérieur.