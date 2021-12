L’inquiétude grandit partout dans le monde autour du variant Omicron

Dans une note publiée dimanche soir, l’Organisation mondiale de la santé a averti que le variant Omicron semblait se propager plus vite que le variant Delta et rendre les vaccins moins efficaces, même s’il provoque des symptômes du Covid-19 moins sévères.

Omicron est désormais présent dans 63 pays - dont la Chine, qui a annoncé ce lundi avoir détecté un premier cas. Soulignant que les données disponibles restent encore très parcellaires, l'OMS estime que le nouveau variant pourrait entraîner "de nouvelles flambées épidémiques avec des conséquences graves" compte tenu de sa forte transmissibilité, et mettre en difficulté les systèmes de santé des pays touchés.

Un scénario qui semble se confirmer au Royaume-Uni, où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé lundi qu'une personne contaminée par ce nouveau variant était décédée et que d'autres étaient hospitalisées. Face à ce "raz-de-marée", les autorités britanniques mettent les bouchées doubles pour que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de vaccin d'ici à la fin décembre. Et d'autres restrictions ont été décrétées pour éviter de voir les hôpitaux à nouveau submergés. Les autorités sanitaires danoises ont également annoncé qu'elles allaient anticiper la dose de rappel des vaccins pour toutes les personnes de plus de 40 ans afin de freiner la flambée des nouvelles infections et la propagation du variant.

De son côté, le microbiologiste Emmanuel André a une fois de plus appelé la population belge à se faire vacciner en réponse à la propagation d'Omicron dans notre pays. "Aujourd'hui en Belgique, 3 % des personnes qui sont infectées le sont par le variant Omicron. C'est dix fois plus qu'il y a huit jours, et cela va augmenter rapidement", a-t-il averti via Twitter.