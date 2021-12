Accueil Planète Santé En van à travers la Belgique, à l’écoute des enfants autistes Le FNRS et son équivalent flamand ont sélectionné 37 projets de recherche "d’excellence" bilingues. Dont celui du Pr Kissine, qui cherche à lever les mystères du langage chez les enfants autistes. ©Marie Russillo Sophie Devillers Journaliste service Planète

Ces prochaines années, Mikhail Kissine et ses collègues de l’Université libre de Bruxelles, de l’Université de Gand et de la KULeuven embarqueront à bord de leurs trois camionnettes aménagées en laboratoires mobiles et sillonneront la Belgique à la rencontre de 300 familles néerlandophones...