Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe, qu'on se le dise!

Alors qu'il n'est plus question depuis un certain temps que de la vaccination contre le Covid, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe, rappelle ce jeudi l'Association pharmaceutique belge (APB). Bien qu'il soit préférable de se faire vacciner contre l'Influenza avant le début de la saison grippale - les campagnes de vaccination contre la grippe ont généralement lieu en octobre et en novembre, avant que le virus ne commence à circuler - , tant qu'il circule, la vaccination reste utile. "On recommande la vaccination antigrippale maintenant jusque fin décembre mais elle a encore un sens tant que le pic de l'épidémie n'a pas eu lieu (en Belgique cela se produit généralement entre le 15 janvier et février), nous dit Alain Chaspierre, porte-parole de l'APB. Après la vaccination, il faut 10 à 15 jours pour démarrer l'immunité. La protection est maximale à partir de 4 semaines et dure 6 mois".

L'APB attire l'attention sur le fait que nous n'avons pas encore atteint le taux de 75 % de couverture vaccinale recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les groupes à risque. A savoir : les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques (affections pulmonaires, maladies du cœur, asthme, diabète, immunodépression, maladies rénales et hépatiques chroniques, affections neuromusculaires, obésité) et les enfants atteints d’une maladie chronique ou recevant un traitement de longue durée à l’aspirine. Ces groupes bénéficient d'un remboursement Inami.

Encore loin de la couverture vaccinale recommandée

"

Si l'on additionne tout le personnel (au sens large) travaillant dans les institutions de santé (près de 500 000 personnes), les 0-64 ans avec comorbidités (1,4 million dont un tiers se fait d'habitude vacciner), les plus de 65 ans (2,1 millions de personnes), les femmes enceintes (environ 115 000) et les personnes âgées entre 50 et 64 ans, non personnel soignant, sans comorbidités (1,5 million), on arrive à 5 615 000 personnes à risque,

nous détaille Alain Chaspierre,

soit loin des plus de 2 millions de doses délivrées au 6 décembre

".

Par rapport à l'an dernier, avec 2 056 861 doses (au 6 décembre) de vaccin contre la grippe délivrées dans les pharmacies belges, on enregistre malgré tout une augmentation de 5 % surtout sensible parmi les personnes de 50 à 65 ans (+ 15%) et celles de moins de 50 ans (+ 13 %). Les vaccins contre la grippe ont été délivrés en majorité à des personnes âgées de plus de 65 ans (1 336 928 doses, soit 2 % de plus que l'an dernier). Suivent les personnes âgées de 50 à 65 ans (472 553 doses, soit 15 % de plus), puis les personnes de moins de 50 ans (218 411 doses, soit 13 % de plus).

"L'inquiétude de la population générée par la dernière vague de coronavirus joue certainement un rôle dans cette augmentation, explique Koen Straetmans, président de l'APB. Le fait que les virologues aient encouragé les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe a également eu un effet positif. De plus, cette année, les pharmaciens sont autorisés à délivrer le vaccin contre la grippe à tout le monde, sans ordonnance médicale, ce qui facilite considérablement l'accès à la vaccination".

Moins d'anticorps et donc une plus grande vulnérabilité

Alors que janvier, février et mars sont considérés chez nous comme les mois "par excellence" de la grippe, il faut tenir compte d'un autre facteur, comme le souligne encore l'APB. "

L'an dernier, le confinement et les mesures sanitaires ont empêché la grippe de sévir. De ce fait, nous avons produit moins d'anticorps et, cet hiver, davantage de personnes pourraient donc être plus vulnérables vis-à-vis de la grippe

".

Les experts craindraient en effet la période de fin d'année, propice à sa propagation. Inutile de dire qu'une forte augmentation du nombre d'infections grippales au cours de la pandémie actuelle pourrait s'avérer redoutable pour notre système de santé déjà extrêmement sollicité.

Selon l'institut de santé Sciensano, chaque année, un demi-million de personnes sont touchées par la grippe en Belgique. Parmi elles, en fonction de la gravité de l'épidémie, 5 à 15 000 doivent être hospitalisées, et 6 % de ces dernières en meurent.

Cette année, 3,78 millions de vaccins contre la grippe ont été prévus pour notre pays (soit 840 000 de plus que l'an dernier). "Il reste donc suffisamment de doses disponibles pour celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner chez leur médecin ou sur leur lieu de travail", signale l'APB .