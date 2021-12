Accueil Planète Santé Le sport contribue-t-il à booster l’immunité ? Dans quelle mesure peut-on renforcer son système immunitaire pour être mieux armé contre les infections bactériennes ou virales ? Dans le contexte du Covid, la question paraît encore plus actuelle. Réponse de trois experts. ©BELGAIMAGE Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

Booster son immunité : c’est aujourd’hui, plus que jamais sans doute, un leitmotiv, un objectif on ne peut plus convoité. L’incontournable troisième dose de vaccin contre le Covid ne cesse de nous rappeler que renforcer le système immunitaire n’est pas un luxe, c’est une nécessité en ces temps sombres. Nombreux sont ceux qui l’ont compris. Les...