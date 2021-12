L’Agence européenne des médicaments est-elle financée à 86% par le big pharma ?

Non, les vaccins contre le Covid-19 ne sont pas reconnus comme "hautement toxiques" par les autorités japonaises

Le ministère de la Santé japonais a récemment classé les myocardites et péricardites comme effets secondaires graves possibles des vaccins ARN contre le coronavirus. Bien que très rare, le lien entre les vaccins ARN et ces maladies est connu et documenté.