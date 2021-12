Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Coronavirus dans le monde: plus de 100 millions de cas sur le continent américain, 13 millions d'habitants confinés en Chine

La pandémie a fait au moins 5.368.777 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à la mi-journée.

Plus de 100 millions de cas ont été signalés dans les Amériques depuis le début de la pandémie, selon l'Organisation panaméricaine de la santé.

Actuellement la région Europe est celle qui enregistre le plus de cas dans le monde, avec 2.870.947 ces sept derniers jours (60% du total mondial), suivie de la zone USA/Canada (1.108.580 cas, 23%).

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis (812.007), le Brésil (618.091), l'Inde (478.325) et la Russie (300.269).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Plus de 100 millions de cas sur le continent américain

Le nombre de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie a dépassé les 100 millions sur l'ensemble du continent américain, a annoncé mercredi l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Plus de la moitié de ces cas (51 millions) ont été signalés aux Etats-Unis et 22 millions au Brésil, selon l'OPS, qui indique aussi que des cas de variant Omicron ont été signalés das 19 pays et territoires du continent.

"Les pays doivent maintenir leurs mesures de santé publique pour limiter la transmission du virus et l'ajuster aux risques locaux" de propagation, a déclaré dans un communiqué la directrice de l'OPS, Carissa Etienne.

Selon l'OPS, la majorité des pays des Amériques auront atteint ou dépassé d'ici la fin de l'année l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé de 40% de la population éligible vaccinée contre le coronavirus. Mais certains pays comme Haïti, le Guatemala ou la Jamaïque devraient ne pas y parvenir.

Chine: 13 millions d'habitants confinés

Les autorités chinoises ont imposé à partir de jeudi minuit un confinement strict aux 13 millions d'habitants de Xi'an (nord), en raison de l'apparition d'une centaine de cas de Covid-19, à une quarantaine de jours des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Ces habitants doivent "rester chez eux sauf raison impérative", ont indiqué dans un communiqué les autorités locales, précisant qu'une personne par ménage était autorisée à sortir faire des courses "tous les deux jours".

La Chine mène une stratégie "zéro Covid" qui consiste à tout faire pour limiter au maximum les nouveaux cas, généralement limités à quelques dizaines par jour seulement.

Etats-Unis: pilule anti-Covid autorisée, ruée sur les tests

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé mercredi en urgence la pilule contre le Covid-19 du laboratoire Pfizer, mais la préoccupation immédiate des Américains restait de trouver des tests face à la propagation fulgurante du variant Omicron.

"Cette autorisation fournit un nouvel outil pour combattre le Covid-19 à un moment crucial de la pandémie", a salué Patrizia Cavazzoni, une responsable de la FDA, citée dans un communiqué.

Plusieurs importants distributeurs d'autotests aux Etats-Unis ont limité cette semaine leur vente à quelques unités par client face à l'immense demande des Américains, à quelques jours de Noël et en pleine propagation d'Omicron, désormais dominant.

Espagne: masque obligatoire en extérieur

Le gouvernement espagnol a décidé mercredi de rendre de nouveau obligatoire le port du masque à l'extérieur, alors que le nombre de cas de Covid-19 a atteint un record de plus de 60.000 nouveaux cas en 24 heures.

Royaume-Uni: record de cas

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni a recensé mercredi plus de 100.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, en pleine flambée due au variant Omicron qui entraîne de nouvelles restrictions dans certaines régions à deux jours de Noël.

Le gouvernement a néanmoins réduit de dix à sept jours la période d'isolement en Angleterre pour les personnes vaccinées ayant contracté le virus.

Omicron: taux d'hospitalisation plus faible

Deux études menées au Royaume-Uni et publiées mercredi montrent que les infections au variant Omicron du Covid-19 sont moins susceptibles de provoquer des hospitalisations par comparaison avec le variant Delta, confirmant une tendance observée en Afrique du Sud.

Ces études préliminaires --l'une venant d'Ecosse, l'autre d'Angleterre-- ont été saluées par les experts, qui se sont toutefois montrés prudents et ont souligné que le taux de transmission élevé du variant pourrait malgré tout résulter en davantage de cas graves.

La soirée des Oscars d'honneur reportée

La soirée de remise des Oscars d'honneur, cérémonie organisée tous les ans à Los Angeles, va devoir être reportée en raison de la menace du nouveau variant Omicron qui plane sur la Californie, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Les acteurs Samuel L. Jackson, Danny Glover et la Norvégienne Liv Ullmann, ainsi que l'artiste Elaine May, devaient recevoir en janvier les prestigieuses statuettes récompensant l'ensemble de leur carrière durant les Governors Awards, événement qui attire tous les grands noms d'Hollywood.

Le salon de la tech à Las Vegas menacé

La grand-messe de l'électronique et des technologies de Las Vegas, le Consumer Electronics Show (CES), devait faire son grand retour en présentiel en janvier 2022. Mais plusieurs grandes entreprises et patrons ont décidé de limiter ou d'annuler leur présence en raison du variant Omicron.