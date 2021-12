"Le problème, ce ne sont pas les soins à l’étranger mais la marchandisation des soins de santé"

Soins dentaires, esthétiques, oculaires…, pourquoi aller se faire soigner à l’étranger ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Et qu’en pensent les médecins en Belgique ? Dans cette série sur le tourisme médical, nous abordons ces questions. Aujourd’hui, la réaction d’un dentiste. Demain : le point de vue d’un chirurgien esthétique et l’avis de l’Ordre des médecins.