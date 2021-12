Accueil Planète Santé De la chirurgie esthétique à l’étranger ? "Il doit toujours y avoir une connexion et une relation de confiance avec le chirurgien" La chirurgie esthétique est une des disciplines très prisées dans le cadre du tourisme médical. Si certains pays l’ont fortement développée, il est indispensable de bien se renseigner avant de s’embarquer dans pareille aventure. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

Parce qu’ils sont la plupart du temps malheureusement visibles au premier regard et ne pardonnent pas, les "ratés", dans le domaine de la chirurgie esthétique plus qu’ailleurs sans doute, impressionnent et marquent les esprits. Qu’ils soient diffusés dans les médias ou sur les...