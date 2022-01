"Deltacron" : faut-il s’inquiéter de l’annonce d’une fusion de delta et omicron ?

Variant Omicron : quelques certitudes et deux grandes inconnues

Quel impact aura-t-il sur l'hôpital, et la vague de Covid qu'il provoque sera-t-elle la dernière ? Voilà les deux questions que soulève le variant Omicron, beaucoup plus contagieux et sans doute moins virulent que les précédents. Que sait-on de lui ?