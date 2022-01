Coronavirus dans le monde: record de cas en Allemagne, les hospitalisations toujours en hausse en France

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait près de 5.5 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mardi par l'AFP à partir de sources officielles.

EUROPE

Plus de 100 millions de cas en Europe

Epicentre actuel de la pandémie de Covid-19, l'Europe a dépassé le cap des 100 millions de cas recensés depuis la découverte du virus en décembre 2019, soit plus du tiers du total des contaminations dans le monde, selon un comptage de l’AFP arrêté samedi à 18h45 GMT.

Avec plus de 4,9 millions de contaminations enregistrées ces sept derniers jours, (59% de plus que la semaine précédente), la région fait actuellement face à des niveaux de contaminations inédits.

Record de contaminations en Allemagne

L'Allemagne a enregistré pour la première fois plus de 80.000 cas d'infection au coronavirus sur une journée, selon les chiffres publiés mercredi par l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). L'Institut a ainsi rapporté 80.430 nouvelles infections dues au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit une augmentation de plus de 21.500 par rapport à la semaine précédente.

L'incidence sur les sept derniers jours a également augmenté à l'échelle nationale bien que les données soient toujours considérées comme incomplètes après les vacances de Noël et du Nouvel An où moins de tests ont été effectués et donc moins de cas ont été rapportés.

Mercredi, 407,5 cas avaient été enregistrés pour 100.000 habitants sur une période d'une semaine, contre 387,9 la veille. Il y a une semaine, l'incidence à l'échelle nationale était de 258,6, poursuit le RKI.

Le nombre de décès quotidiens s'établissait quant à lui 384 contre 346 une semaine plus tôt. Jusqu'à présent, 114.735 personnes sont décédées en Allemagne après avoir contracté le coronavirus.

France: les hospitalisations toujours en hausse

La pression due à la cinquième vague de Covid s'accentue encore sur les hôpitaux français, qui accueillent plus de 23.000 patients - dont près de 4.000 en soins critiques - contre environ 19.600 la semaine dernière, selon les autorités. Comme dans de nombreux de pays, les infections ont connu en France une progression fulgurante sous la poussée du variant Omicron, extrêmement contagieux.

Mais il s'avère moins dangereux que les précédents variants du virus et les patients qu'il contamine restent moins longtemps à l'hôpital que ceux infectés par le variant Delta, selon le gouvernement français.

Le nombre de nouveaux cas confirmés s'élève à 368.149, un nouveau record si l'on ne prend en compte que les relevés communiqués chaque soir, selon les derniers chiffres communiqués mardi soir par l'agence nationale Santé publique France.

Mais ces données peuvent être revues par les autorités sanitaires, qui ont ainsi établi a posteriori que le cap des 400.000 nouveaux cas (409.370) avait été franchi le 3 janvier.

Les hôpitaux français accueillent 23.371 patients atteints du Covid (dont 3.149 ont été admis en 24 heures), contre environ 19.600 il y a une semaine.

Le nombre de patients continue également d'augmenter en soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 3.969 malades, dont 492 nouvelles admissions. Cet indicateur très surveillé n'a cessé de progresser depuis le début de la cinquième vague de l'épidémie de Covid en France, en novembre dernier.

En 24 heures, 270 personnes ont été emportées par la maladie, portant le nombre total de décès à 125.988 depuis le début de l'épidémie.

Apprendre à "vivre avec" le virus, estime Londres

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a indiqué samedi que de nouvelles restrictions n'interviendraient qu'"en tout dernier ressort" en Angleterre malgré une déferlante des cas Omicron, estimant qu'il fallait apprendre à "vivre avec" le coronavirus.

"Seuil d'alerte" en Guadeloupe

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a été multiplié par quatre en quatre jours dans l'île française de la Guadeloupe, un taux "très au-dessus du seuil d'alerte", ont annoncé les autorités.

Au 31 décembre, le nombre de nouveaux cas cumulés sur quatre jours est de 2.191 (contre 543 cas sur 7 jours la semaine dernière), pour 18.300 personnes testées. Les 10-19 ans et les 20-39 ans représentent 65% de ces nouveaux cas.

AMERIQUE

Plus de 2.600 vols annulés aux Etats-Unis

Le transport aérien restait très perturbé samedi aux Etats-Unis, une météo défavorable dans plusieurs régions du pays venant s'ajouter aux perturbations que connaît le ciel mondial à cause de la flambée de cas de Covid liée au variant Omicron.

Les Etats-Unis comptaient 2.660 vols annulés depuis le début de la journée, soit plus de la moitié des 4.617 qui ont été annulés au niveau mondial), vers 19H30 (00H30 GMT), selon le site FlightAware.

AFRIQUE

Des cas d'Omicron détectés au Niger

Vingt-sept cas du variant Omicron du Covid-19 ont été détectés fin décembre au Niger, pays jusqu'à maintenant relativement peu touché par l'épidémie, a annoncé samedi le ministre nigérien de la Santé.

La détection de "ces cas du variant Omicron coïncide avec la survenue de plus en plus croissante de cas de covid-19 ces derniers jours" à travers le pays, a relevé le ministre, Illiassou Maïnassara.

ASIE

Philippines: les personnes non vaccinées interdites de transports en commun à Manille

Les personnes qui ne se sont pas vaccinées contre le Covid-19 ne sont plus autorisées à emprunter les transports publics à Manille, la capitale des Philippines qui connaît une envolée des contaminations, a indiqué mercredi le département des transports. Les navetteurs de cette ville tentaculaire de 13 millions d'habitants qui se trouve au niveau 3 d'alerte sur une échelle qui en compte 5 doivent présenter des copies physiques ou numériques de leurs cartes de vaccination et d'identité émises par le gouvernement, a-t-il ajouté.

Les personnes dont l'état de santé empêchent une vaccination complète sont exemptées, mais doivent présenter un certificat médical, a encore indiqué le département.

Les personnes non vaccinées qui ont besoin d'acheter des biens essentiels ou qui doivent voyager pour des raisons impérieuses sont autorisées à emprunter les transports en commun si elles disposent d'un laissez-passer sanitaire de leurs responsables communautaires ou d'une autre preuve pour justifier leur voyage, a-t-il encore ajouté.

Le président Rodrigo Duterte avait ordonné voici peu aux dirigeants communautaires de maintenir les personnes non vaccinées chez elles, sauf pour les déplacements essentiels, et de les arrêter si elles refusaient de suivre les règles des autorités.

Plus de 53 millions de personnes, soit plus de 48% de la population totale des Philippines estimée à 110 millions, ont été vaccinées.

Le nombre total de cas aux Philippines depuis le début de la pandémie a dépassé les trois millions mardi, lorsque plus de 28. 000 cas supplémentaires de Covid-19 ont été signalés par le ministère de la Santé. Le nombre de morts s'établit à 52.511.