Coronavirus dans monde: "signes encourageants" au Royaume-Uni pour la levée des restrictions, la culture veut rouvir au Danemark

Europe

Le Royaume-Uni

Il existe des "signes encourageants" laissant envisager la levée des restrictions liées au Covid en Angleterre à la fin du mois, a déclaré dimanche Oliver Dowden, membre du gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson.

Evoquant ces restrictions sur SkyNews, dont le télétravail et l'introduction du passeport sanitaire en certains lieux, Oliver Dowden, ministre sans portefeuille au sein du gouvernement, a souligné le "fardeau que cela impose à l'hôtellerie-restauration, à l'économie, aux écoles, etc., et je veux que nous nous en débarrassions si c'est possible".

"Les signes sont encourageants mais, clairement, nous attendrons de voir les données avant de prendre cette décision finphaale", a ajouté M. Dowden, qui est aussi président du parti conservateur.

Ces restrictions, décidées le mois dernier, doivent être réexaminées le 26 janvier. Selon les médias, leur assouplissement s'intégrerait dans une stratégie de Boris Johnson pour se relancer. Englué dans un scandale provoqué par des fêtes à Downing Street en plein confinement, le dirigeant conservateur lutte pour son maintien en pouvoir.

Furieux de ces manquements aux règles pendant la pandémie, des députés conservateurs ont déjà averti Johnson qu'il ne pourrait pas compter sur leur soutien pour étendre les restrictions liées au Covid. Celles-ci concernent uniquement l'Angleterre, car chaque nation britannique décide de ses propres mesures en matière de politique sanitaire.

L'Allemagne

Le gouvernement allemand a remis l'Autriche sur sa liste des pays à haut risque de coronavirus en raison de son nombre croissant d'infections dans le pays. Cela signifie que, depuis dimanche, les neuf pays voisins de l'Allemagne, dont la Belgique, figurent désormais sur la liste d'avertissement de voyage. Le Danemark, la Pologne, la République tchèque, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas sont depuis longtemps désignés comme zones à haut risque par le gouvernement fédéral.

Toute personne entrant en Allemagne en provenance de ces pays doit être mise en quarantaine pendant 10 jours, sauf si elle est vaccinée contre le Covid-19 ou guérie de la maladie.

La période d'auto-isolement de 10 jours peut être levée dès le cinquième jour en cas de test négatif.

Pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 6 ans, la quarantaine se termine automatiquement cinq jours après leur entrée.

Au total, près de 140 des quelque 200 pays dans le monde sont désormais classés à haut risque par l'Allemagne.

L'Autriche avait été retirée de la liste en décembre.

Le Danemark

Les lieux culturels et le secteur de l'événementiel peuvent rouvrir leurs portes au public aujourd'hui/dimanche au Danemark. Ils avaient été fermés pendant un mois afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Le gouvernement a décidé d'assouplir les règles, malgré une forte augmentation du nombre d'infections la semaine dernière.

Les musées, les zoos et les parcs d'attractions sont autorisés à recevoir du public pour la première fois depuis quatre semaines. Les cinémas, théâtres et salles de concert rouvriront également, mais avec des restrictions quant au nombre de visiteurs. Et dans de nombreux endroits, les visiteurs doivent porter un masque buccal et présenter un pass corona, nécessitant une vaccination, un test négatif ou une guérison après une contamination. La vie nocturne reste par contre à l'arrêt. Les discothèques sont fermées jusqu'à au la fin du mois au moins. Le Danemark enregistre régulièrement des pics de 20.000 nouvelles contaminations confirmées par jour. Samedi, les autorités en ont dénombré plus de 25.000. Selon les responsables du secteur de la santé, le nombre élevé d'infections a atteint une sorte de phase de plateau. Le nombre de patients hospitalisés pour covid reste assez stable entre 700 et 800.